Под Курском пропал семилетний мальчик, выгуливавший собак

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Семилетний мальчик бесследно исчез в Курской области, выйдя во вторник вечером гулять с двумя собаками, из которых одна вернулась домой, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация об исчезновении мальчика, проживающего в селе Рогозецкий луг Тимского района, поступила в правоохранительные органы в среду. Следствие выяснило, что мальчик проживает в семье с мамой, бабушкой и дедушкой.

"Со слов его родственников, около 18 часов 23 мая он вышел гулять с двумя их собаками, однако так и не вернулся, при этом одна из собак самостоятельно прибежала домой", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, в соседнем селе проживает прабабушка мальчика, и ребенок самостоятельно ходил к ней.

"Мать решила, что он в очередной раз пошел к ней и остался ночевать, поэтому сразу не сообщила о безвестном исчезновении сына. В ходе опроса жителей соседних сел, некоторые утверждают, что видели ребенка собакой", — сообщает следствие.

В настоящее время ведутся активные поиски мальчика, проводится подворный обход, опрос жителей и другие розыскные мероприятия. По факту случившегося начата доследственная проверка.