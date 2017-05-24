В реке на Кубани обнаружили тело пропавшей 12-летней девочки

КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. На Кубани в русле реки Псебепс в среду обнаружено тело 12-летней девочки, поисками которой занимались около 250 человек, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.
"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 мая 2017 года, около 13:00 тело пропавшей было обнаружено в водоеме в русле реки Псебепс по улице Кирова в 500-600 метрах от места жительства девочки", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводятся мероприятия по извлечению тела погибшей из водоема. Для установления причин смерти девочки будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.