В реке на Кубани обнаружили тело пропавшей 12-летней девочки

КРАСНОДАР, 24 мая — РИА Новости. На Кубани в русле реки Псебепс в среду обнаружено тело 12-летней девочки, поисками которой занимались около 250 человек, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Крымского района Краснодарского края обратилась мать 12-летней школьницы с заявлением о ее безвестном исчезновении. В понедельник вечером девочка вышла из дома в хуторе Новопокровском и не вернулась. К поиску ребенка подключились сотрудники МЧС, МВД, представители администрации, казаки и волонтеры — в общей сложности около 250 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 мая 2017 года, около 13:00 тело пропавшей было обнаружено в водоеме в русле реки Псебепс по улице Кирова в 500-600 метрах от места жительства девочки", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводятся мероприятия по извлечению тела погибшей из водоема. Для установления причин смерти девочки будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.