В Красноярском крае горят три деревообрабатывающих предприятия

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Три частных деревообрабатывающих предприятия горят в городе Лесосибирск на северо-востоке Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. По данным МВД, в связи с пожарами и опасностью распространения огня по тревоге подняты сотрудники полиции в двух районах региона: Лесосибирском и Канском, где в настоящее время находится несколько очагов возгорания. Наиболее сложная обстановка складывается в микрорайоне Абалаковский перевал в Лесосибирске, где ветер несет пал травы в сторону складских помещений. Объявлен план "Тайфун". Из Красноярска на помощь пожарным направлен сводный отряд в составе 100 человек.

"В Лесосибирске горят три частных деревообрабатывающих предприятия. На тушении работают порядка 60 человек. По площади точной информации нет", — сказал собеседник агентства.