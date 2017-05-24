В Кузбассе вор увидел себя по телевизору и сдался

КЕМЕРОВО, 24 мая — РИА Новости. Житель кузбасского города Анжеро-Судженска добровольно пришел в полицию и признался в краже, после того как увидел ориентировку на себя по телевизору, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, ранее в дежурную часть обратился 21-летний местный житель, потерявший бумажник с банковской картой. Он пояснил, что спустя некоторое получил смс с оповещением, что с карты сняты деньги. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что деньги с утерянной карты снял неизвестный мужчина в банкомате в городском магазине.

"Изъятую видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирована внешность злоумышленника, оперативники использовали для установления личности подозреваемого, в том числе через местное телевидение обратились к жителям города с просьбой помочь в розыске подозреваемого. После выхода сюжета в эфире злоумышленник сам пришел в полицию и дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что нашел бумажник на улице. Обнаружив в нем банковскую карту с указанным пин-кодом, ранее судимый за кражу 36-летний местный житель похитил с нее денежные средства и потратил их, отмечает ведомство.

"Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ "находка", нашедший вещь гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное имущество законному владельцу, либо передать это имущество на хранение сотрудникам полиции. За кражу чужого имущества он может быть привлечен к уголовной ответственности", — уточнили в ГУМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "кража", максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.