Суд арестовал пятого фигуранта дела о нападении на полицейских в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест нового фигуранта дела о нападении на полицейских в ходе несогласованной акции 26 марта в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Крепкина, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, срок ареста обвиняемого установлен до 16 июля.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. В отношении трех из них расследование уже завершено.