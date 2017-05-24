В Петербурге женщину подозревают в продаже сына за 11 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, которая подозревается в продаже семейной паре своего новорожденного сына за 11,5 тысяч рублей, сообщает в среду ГСУ СК РФ по Петербургу.

"Из материалов уголовного дела следует, что летом 2016 года женщина договорилась с супругами, гражданами Таджикистана, о передаче им своего ребенка, который должен был родиться осенью 2016 года. В конце октября 2016 года в квартире одного из домов по улице Бухарестской злоумышленница передала супругам своего новорожденного сына. В январе 2017 года подозреваемая получила от указанных лиц в качестве вознаграждения 11,5 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "торговля людьми".

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, отмечает ГСУ. Расследование уголовного дела продолжается.