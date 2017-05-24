В детсаду Барнаула двое детей отравились неизвестным веществом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Двое трехлетних детей отравились в детсаду Барнаула неустановленным веществом и попали в реанимацию, по данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК России по Алтайскому краю.

"Утром 24 мая 2017 года двое трехлетних воспитанников дошкольного учреждения Индустриального района города Барнаула, находясь в помещении группы, употребили неустановленное вещество, после чего были госпитализированы в реанимационное отделение. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего, опроса сотрудников детсада, фиксации обстановки и изъятия следов вещества. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления СКР по Алтайскому краю.