В Калуге будут судить женщину, похитившую младенца

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Жительница Калуги, признанная невменяемой, предстанет перед судом за похищение младенца, которого она выдавала за своего ребенка, сообщает в среду прокуратура региона.

В сентябре прошлого года в одном из торговых центров Калуги местная жительница 1984 года рождения попросила у своей знакомой подержать на руках ее трехмесячную дочь и скрылась с ребенком. В течение нескольких часов подозреваемая была задержана, затем — арестована. Следствие возбудило уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего, уголовная ответственность за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

"Заместителем прокурора Калуги направлено в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жительницы областного центра, совершившей… похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего", — сообщает надзорное ведомство.

По данным следствия, примерно в начале лета у обвиняемой погиб новорожденный ребенок. Сожителю она сообщила, что малыш родился, но недоношен, и поэтому остается в больнице на сохранении. Женщина тем временем познакомилась с 19-летней роженицей, вошла к ней в доверие, а затем похитила ребенка.

Женщине была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"Установлено, что злоумышленница… не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие имеющегося у нее хронического психического расстройства в форме шизотипического расстройства, забрала малолетнюю дочь своей знакомой… выдавая перед родственниками и сожителем за рожденного ею ребенка и удерживала последнюю до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры.