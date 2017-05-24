В Калуге будут судить женщину, похитившую младенца

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Жительница Калуги, признанная невменяемой, предстанет перед судом за похищение младенца, которого она выдавала за своего ребенка, сообщает в среду прокуратура региона.
"Заместителем прокурора Калуги направлено в суд уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении жительницы областного центра, совершившей… похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего", — сообщает надзорное ведомство.
По данным следствия, примерно в начале лета у обвиняемой погиб новорожденный ребенок. Сожителю она сообщила, что малыш родился, но недоношен, и поэтому остается в больнице на сохранении. Женщина тем временем познакомилась с 19-летней роженицей, вошла к ней в доверие, а затем похитила ребенка.
Женщине была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
"Установлено, что злоумышленница… не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие имеющегося у нее хронического психического расстройства в форме шизотипического расстройства, забрала малолетнюю дочь своей знакомой… выдавая перед родственниками и сожителем за рожденного ею ребенка и удерживала последнюю до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении прокуратуры.