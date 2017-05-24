На Ставрополье жителей села эвакуируют из-за подтопления

ПЯТИГОРСК, 24 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Жителей села Левокумка в Ставропольском крае эвакуируют из-за подтопления, сообщили в главном управлении регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате подъема уровня воды в реке Кума до 475 сантиметров произошло подтопление придомовых территорий в двух населенных пунктах: селе Левокумка и поселке Первомайский.

"В селе Левокумка в зону подтопления попали улицы Речная, Виноградная, Ломоносова, Есенина, Молодежная, Кленовая и Лесная. Подтоплены приусадебные участки в количестве более 100. Проведено оповещение населения. Организована эвакуация населения силами местной администрации и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ставропольскому краю", — говорится в сообщении.

В селе Солуно-Дмитриевское в результате подъема воды в реке Суркуль произошло подтопление 24 частных домовладений, вода зашла в восемь домов, ее уровень достиг 20-30 сантиметров. В 16 домовладениях вода стоит на приусадебных участках, добавили в ведомстве. "По состоянию на 7.00 мск уровень воды уменьшился на 20 сантиметров", — отметили в ГУ МЧС по краю.

Кроме этого, по данным ведомства, в селе Донская Балка в результате возникновения оползневых процессов произошло повреждение шести домов, в которых проживают 17 человек. Принято решение об их отселении, добавили в ГУ МЧС.

В свою очередь в администрации Минераловодского городского округа сообщили, что уровень воды в реке Куме продолжает подниматься. "В селе Левокумка… залиты новостройки на улице Менделеева и оба дачных кооператива. Пострадавших нет. Четверых лежачих больных из подтопленных домов на "скорой" отвезли в райбольницу, 119 жителей села, в том числе 23 ребенка разместили в Левокумской школе №8", — отмечается в сообщении. По данным властей, 10 пожилых людей из хутора Славянский доставили утром в эвакуационный пункт в поселке Загорском.