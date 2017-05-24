В Екатеринбурге мальчик выпал из окна третьего этажа и остался жив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту инцидента с трехлетним ребенком, который выпал из окна третьего этажа дома в Екатеринбурге, сообщает в среду руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России Игорь Юдин.
В рамках проверки будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживает малолетний ребенок. Предварительно установлено, что на момент происшествия мальчик находился в квартире с бабушкой. Сейчас ребенку, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, оказывается необходимая медпомощь. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточняет Юдин.