В Екатеринбурге мальчик выпал из окна третьего этажа и остался жив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту инцидента с трехлетним ребенком, который выпал из окна третьего этажа дома в Екатеринбурге, сообщает в среду руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России Игорь Юдин.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту получения травм трехлетним ребенком, который сегодня утром выпал из окна, расположенного на 3-м этаже дома по проспекту Орджоникидзе. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также опросы граждан, которые могут сообщить необходимую информацию", — говорится в сообщении.

В рамках проверки будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживает малолетний ребенок. Предварительно установлено, что на момент происшествия мальчик находился в квартире с бабушкой. Сейчас ребенку, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, оказывается необходимая медпомощь. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточняет Юдин.