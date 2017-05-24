Югорчанина обвиняют в публикации экстремистских материалов в течение 7 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая — РИА Новости. В Сургуте (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя, который более 7 лет публиковал на своей странице в соцсетях экстремистские материалы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следователи настаивают на публичном характере действий молодого человека, так как размещенные им материалы просматривали и обсуждали другие пользователи социальной сети. В этой связи уголовное дело было возбуждено по статье 282 УК РФ.
"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", — отметили также в следственном управлении, уточнив, что в ходе расследования будет проведена лингвистическая экспертиза опубликованных материалов.