Из-за пожара в челябинской колонии эвакуировали почти сотню осужденных

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Почти 100 осужденных были эвакуированы из колонии строгого режима №2 в Челябинске во вторник вечером из-за пожара, пострадавших и погибших нет, сообщила в среду пресс-служба ГУФСИН России по региону.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован, пострадавших среди личного состава и осужденных нет, обстоятельства ЧП и материальный ущерб устанавливаются, уточняется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУ МЧС России по региону, сотрудники МЧС прибыли на тушение пожара в колонии ночью, сотрудники колонии сработали оперативно, самостоятельно эвакуировав осужденных с места возгорания. В тушении пожара было задействовано всего 60 человек и 20 единиц техники, причины случившегося выясняются.