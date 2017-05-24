Из-за пожара в челябинской колонии эвакуировали почти сотню осужденных

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Почти 100 осужденных были эвакуированы из колонии строгого режима №2 в Челябинске во вторник вечером из-за пожара, пострадавших и погибших нет, сообщила в среду пресс-служба ГУФСИН России по региону.

"Во вторник, 23 мая, в исправительной колонии строгого режима №2 ГУФСИН России по Челябинской области загорелось здание одного из отрядов, где проживают осужденные. Пожар вспыхнул в 22.55 (20.55 мск) на кровле отряда № 13, площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В помещении отряда, где произошел пожар, содержалось 99 человек, все они были незамедлительно эвакуированы и распределены по другим отрядам", — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован, пострадавших среди личного состава и осужденных нет, обстоятельства ЧП и материальный ущерб устанавливаются, уточняется в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУ МЧС России по региону, сотрудники МЧС прибыли на тушение пожара в колонии ночью, сотрудники колонии сработали оперативно, самостоятельно эвакуировав осужденных с места возгорания. В тушении пожара было задействовано всего 60 человек и 20 единиц техники, причины случившегося выясняются.