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Происшествия

"Поющие гитары" оспорили отказ во взыскании за права на товарный знак

09:4924.05.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗал судебных заседаний. Архивное фотоЗал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу ООО "Поющие гитары" в составе участников легендарного одноименного ансамбля "Поющие гитары", созданного в Ленинграде в 1966 году, на отказ во взыскании компенсации в размере 1,5 миллиона рублей за нарушение прав на товарный знак при организации концерта одноименной группы, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Артисты ленинградского ансамбля Поющие гитары. Архивное фото
© РИА Новости / В. Барановский
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Умер основатель ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев
"Кассационная жалоба… на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2016", — сообщается в карточке дела. Дата слушаний по жалобе пока не назначена.

ООО "Поющие гитары" оспаривает решение арбитража Петербурга от 26 октября, которое в мае оставил в силе Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Ответчиками по делу выступают ООО "Дворец культуры имени Ленсовета", ООО "Дворец культуры на Петроградке" и компания "Амплуа", которые являются организаторами концерта группы "Поющие гитары" в форме ретро-дискотеки, состоявшегося в мае 2016 года. Согласно материалам суда, истец посчитал, что ответчики нарушили его исключительное право на товарный знак, использовав сходное с ним обозначение "Поющие гитары" на афишах, билетах, а также в рекламе концерта.

Суд первой инстанции, выводы которого подтвердил апелляционный арбитраж, отказал ансамблю в иске, в частности, из-за разной классификации товарных знаков, правообладателями которых являются ООО "Поющие гитары" и предприниматель Сергей Дронов, выступавший в составе одноименного коллектива, чей концерт истец считает спорным. Согласно материалам суда, ООО "Поющие гитары" обладает правами на товарный знак "ВИА "Поющие гитары" по классу "организация и проведение концертов". Дронов в свою очередь обладает правами на товарный знак "Поющие гитары" по классу "дискотеки, организация досугов, шоу-программы", указывается в материалах суда.

В решении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда говорится, что суд первой инстанции учитывает, что коллектив посредством действий его участника Дронова С.М. организовал собственное выступление под своим наименованием. Материалы дела не содержат доказательств того, что приведенному коллективу было запрещено выступать под наименованием "Поющие гитары", коллектив образован позднее даты приоритета товарного знака истца.

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