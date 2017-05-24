Трижды пойманный пьяным за рулем житель Кузбасса получил реальный срок

КЕМЕРОВО, 24 мая — РИА Новости. Мировой судья в кузбасском городе Прокопьевске приговорил 25-летнего местного жителя к девяти месяцам лишения свободы за пьяное вождение, сообщила РИА Новости в среду старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения". При этом ранее подсудимый дважды привлекался к уголовной ответственности по той же статье, и ему дважды назначалось наказания в виде обязательных работ.

"Уголовные дела данной категории рассматриваются в судах нашей области, но, как правило, назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, потому что закон относит это к преступлениям категории небольшой тяжести, и максимальные санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до двух лет лишения свободы. Однако в этом случае, учитывая, что обвиняемый так и не встал на путь исправления и уже в третий раз сел пьяным за руль, суд приговорил его к реальному лишению свободы", — сказала Тушкевич.

По ее словам, помимо срока, мужчина на три года лишен права управления транспортным средством.