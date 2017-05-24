В ХМАО двух сотрудников ППС осудили на четыре года за избиение задержанного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая — РИА Новости. В Нижневартовске двое сотрудников патрульно-постовой службы приговорены к 4 годам колонии общего режима за избиение задержанного, сообщает прокуратура Югры.

По информации ведомства, в январе прошлого года сотрудники полиции, находясь в отделении МВД, применили в отношении мужчины, который был доставлен для составления административного протокола, физическое насилие. Его здоровью в результате неправомерных действий патрульных был причинен тяжкий вред, отмечается в сообщении.

Уголовное дело в связи с данным инцидентом было возбуждено по статье "превышение должностных полномочий".

"Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал сотрудников полиции виновными в совершении указанного преступления и назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также уточняется, что они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на три года.