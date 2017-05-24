В пяти районах Сахалина прогнозируют высокую пожарную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая – РИА Новости. Высокая пожарная опасность прогнозируется в пяти районах Сахалина в четверг, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует четвертый класс пожарной опасности на территориях Тымовского, Смирныховского, Ногликского, Александровск-Сахалинского и Поронайского районов 25 мая", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности, за чьими домами начинается лес или степная зона, простые правила пожарной безопасности: создать защитную зону вокруг домов, постоянно убирать мусор, сухую траву, поваленные деревья.

Кроме того, необходимо убрать со двора все горючие вещества и наполнить имеющиеся емкости водой.