В Забайкалье потушили все лесные пожары

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Все лесные пожары в Забайкальском крае потушены, пять очагов были локализованы на площади 157 гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

На утро вторника в крае действовали четыре лесных пожара на площади 68,50 гектара, а в Читинском районе близ населенного пункта Верх-Нарым пожар был локализован на площади 18 гектаров.

"На 08.00 24 мая на территории лесного фонда Забайкальского края нет действующих лесных пожаров. Пять лесных пожаров в Балейском, Красночикойском, Нерчинско-Заводском, Петровск-Забайкальском районах близ населенных пунктов Новоивановск, Фомичево, Средняя, Малета локализованы на общей площади 157 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.