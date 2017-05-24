ГП в 2016 году выявила 5 млн нарушений в досудебном производстве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генеральная прокуратура в 2016 году выявила 5 миллионов нарушений, допущенных следователями в ходе досудебного производства: в среднем 2,5 нарушения на одно зарегистрированное преступление, говорится в докладе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова президенту России.

"В 2016 году Генеральная прокуратура России выявила 5 миллионов нарушений, допущенных в ходе досудебного производства органами дознания и следствия (в среднем — 2,5 нарушения на одно зарегистрированное преступление)", — следует из текста доклада.

Согласно докладу, нарушения правоохранителями уголовного процессуального законодательства носят массовый характер. Среди таких нарушений отмечается необоснованное возбуждение уголовных дел, затягивание расследования, необоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также их проведение с нарушением законодательства, формальное рассмотрение ходатайств и жалоб, необоснованный отказ в их удовлетворении.