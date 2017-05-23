В Минприроды назвали причину проверки на заводе "Москокс"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области ведет проверку Московского коксогазового завода ("Москокс", входит в группу "Мечел") в Видном после сообщений о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода на юго-востоке Москвы в середине мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии России.

"Источниками выбросов сероводорода, запах которого ощущался на юге и юго-востоке Москвы, теоретически могут быть два предприятия: Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Московский коксогазовый завод ("Москокс"), расположенный в подмосковном городе Видном. В настоящее время министерство экологии и природопользования Московской области проводит проверку предприятия "Москокс". Инспектора Роспироднадзора, в свою очередь, продолжают круглосуточный контроль на МНПЗ", — сказал представитель Минприроды РФ.

По его словам, на МНПЗ за время дежурства представителей Росприроднадзора превышения нормативов выбросов сероводорода зафиксировано не было.

Росприроднадзор и другие уполномоченные органы в ходе проверки на объектах МНПЗ не выявили выбросов сероводорода на установках завода, зафиксировав лишь превышение ПДК по выбросам диоксида серы. Как объяснили в пресс-службе предприятия, выявленные превышения нормативов по диоксиду серы зафиксированы только на источниках выброса завода. За пределами предприятия в период с 14 по 17 мая отсутствовали превышения ПДК по этому веществу, о чем свидетельствуют данные автоматического мониторинга ГПБУ "Мосэкомониторинг".

Согласно сведениям ГПБУ "Мосэкомониторинг", 14 мая в столичном районе Орехово-Борисово Южное было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода, в 4 утра концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час — в 17 раз, а к 6 утра — в 13 раз. На запах сероводорода жаловались жители других районов Москвы.