К зданию "Гоголь-центра" подъехал автозак

Сотрудник правоохранительных органов в машине у здания Гоголь-центра, где проходят обыски

Сотрудник правоохранительных органов в машине у здания Гоголь-центра, где проходят обыски

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Полицейский "автозак" подъехал к "Гоголь-центру" в центре Москвы, передает во вторник корреспондент РИА Новости с места событий.

Полицейский, вышедший из "автозака", просит собравшихся возле "Гоголь-центра" не находиться на проезжей части, так как это мешает проезду автомобилей.

Несмотря на то, что представители пресс-службы театра сообщили, что после заявления Чулпан Хаматовой больше комментариев не будет, большая толпа журналистов все еще остается возле здания "Гоголь-цента", а также прохожие и представители культурной жизни столицы.