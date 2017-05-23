Здание "Гоголь-центра" открыли после обыска

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Двери театра "Гоголь-центр" вновь открыты после завершения следственных действий, в театр заходят актеры, чтобы начать репетицию, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В момент открытия дверей с заднего двора театра уехали несколько автомобилей со спецномерами, предположительно, правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" идут обыски по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере. При этом в здании "Гоголь-центра" находились от 30 до 50 человек, включая актеров и сотрудников театра, они не могли выйти из здания.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости во вторник, что обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова". При этом на сайте СК РФ сообщается, что обыски проходят в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства.