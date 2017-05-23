Экс-главу агентства транспорта Ярославской области осудили за взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр — РИА Новости. Бывший руководитель агентства транспорта Ярославской области признан виновным в получении взяток, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщило СУ СКР по региону во вторник.

По данным следствия, 46-летний мужчина получил взятки в 100 тысяч рублей и в 50 тысяч рублей от бизнесменов, занимавшихся пассажирскими перевозками на общественном транспорте. В одном случае взятка, полагают следователи, передавалась в качестве вознаграждения за то, что агентство транспорта выдало бизнесмену субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой льготников. Вторая взятка была вознаграждением за то, что агентство не закрыло один из межмуниципальных маршрутов.

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере 1 миллион 500 тысяч рублей и лишение права занимать муниципальные должности на срок один год", — говорится в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.