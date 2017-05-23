Житель Карелии заплатит штраф за "минирование" ночного клуба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Петрозаводский городской суд назначил 20 тысяч рублей штрафа местному жителю за ложное сообщение о готовящемся взрыве в одном из ночных клубов города, откуда его выставили за неподобающее поведение, сообщает прокуратура Карелии.

Как установил суд, в марте 2017 года молодой человек проводил время в ночном клубе, употребляя спиртные напитки, но был вынужден по требованию сотрудников охраны покинуть заведение из-за неподобающего поведения.

"Решив отомстить за прерванный вечер, подсудимый позвонил в единую службу спасения "112" и сообщил заведомо ложную информацию о заложенном в клубе взрывном устройстве. Несмотря на последовавшее от диспетчера разъяснение о том, что подобные ложные сообщения влекут уголовную ответственность, заявитель продолжал стоять на своем и выражал готовность заплатить штраф", — уточняет республиканское надзорное ведомство.

Как отмечает прокуратура, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС, была проведена эвакуация посетителей клуба, взрывного устройства не обнаружилось. Через три часа после звонка подозреваемый был задержан. Он полностью признал свою вину.

"За содеянное суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", — констатирует прокуратура.