Под Иваново пациентка умерла из-за ненадлежащего ухода медиков

ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. Следствие возбудило дело по факту смерти в больнице в Ивановской области пациентки, скончавшейся из-за осложнений после операции, которые стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 11 января 2017 года 56-летняя жительница Кинешмы обратилась местную райбольницу, где ей была своевременно оказана медицинская помощь: в тот же день женщину прооперировали.

"Однако в послеоперационный период не было выявлено осложнение заболевания, в результате чего 31 января 2017 года потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, по факту случившегося возбуждено уголовное дело "о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами ОБУЗ "Кинешемская ЦРБ" своих профессиональных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела СК даст правовую оценку качеству оказания потерпевшей медицинской помощи должностными лицами больницы.