Власти Якутии: ситуация в подтопленной Березовке находится под контролем

ЯКУТСК, 23 мая — РИА Новости. Ситуация в селе Березовка Среднеколымского района Якутии, где в результате паводка остаются подтопленными 34 жилых дома, находится под контролем, пострадавшие жители получат компенсацию за утерю имущества, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Главы и правительства республики.

Во вторник первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников по поручению главы республики Егора Борисова провел в Среднеколымске заседание Комиссии по ЧС по ликвидации последствий паводка.

"Колодезников подчеркнул, что ситуация находится под контролем, круглосуточно работают оперативный штаб по отслеживанию паводковой обстановки на территории Среднеколымского района, оперативные группы МЧС. Все жители Березовки получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Помимо этого, пострадавшим будет оказана помощь в размере 10 тысяч рублей на человека за частичную утерю имущества и 20 тысяч рублей — за полную утерю имущества", — уточнил собеседник агентства.

В село уже прибыла комиссия, которая начнет работу по оценке ущерба жилым домам, как только спадет вода.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, принято решение изыскать дополнительные средства, чтобы обеспечить 66 детей из Березовки путевками в детские лагеря во время летних каникул в городе Якутске и городах России. Также будет обеспечен проезд родителей до столицы республики.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха, в Якутии продолжается вскрытие рек Лена, Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка, отмечается ледоход различной интенсивности. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Среднеколымском районе, где в селе Березовка в результате повышения уровня воды, по последним данным, остаются подтопленными 34 жилых дома, а также семь социально значимых объектов. На подтопленных территориях проживают 186 человек, из них 111 человек — в подтопленных домах. По его словам, в Березовке развернут пункт временного размещения на базе средней школы, в который заблаговременно были отселены 27 человек, еще 84 человека размещены у родственников.

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