В Омске коллекторов оштрафовали за назойливые звонки

НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. Суд в Омске по составленному судебными приставами протоколу впервые оштрафовал руководителя центра взыскания, сотрудники которого пытались взыскать с женщины не ее долги и превысили определенное по закону количество звонков, сообщает во вторник пресс-службу УФССП по региону.

В управлении пояснили, что Центральный районный суд города Омска, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес решение о наложении административного штрафа в размере 10 тысяч рублей на должностное лицо коллекторской компании, занимавшейся взысканием с жительницы Омска просроченной задолженности должника, с которым она даже не была знакома.

Коллекторскую компанию признали нарушившей вступившие недавно в силу законы о коллекторской деятельности. "То есть сотрудники центра взыскания осуществляли работу с Оксаной П. без ее согласия на взаимодействие с нарушением допустимого количества оповещений посредством текстовых и голосовых сообщений", — говорится в сообщении.

В УФССП напомнили, что с 1 января 2017 года в управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области создан отдел, одним из направлений которого является реагирование на жалобы граждан, связанные с незаконными действиями коллекторов, деятельность которых теперь строго регламентирована законом.

"За первые четыре месяца текущего года поступило 138 обращений данной тематики. 117 обращений уже было рассмотрено и в 31 из них при помощи специалистов УФССП России по Омской области гражданам удалось избавиться от настойчивых и неправомерных напоминаний о задолженностях, в результате контактная информация о них была удалена из базы данных банков", — сообщили в УФССП. Ряд административных протоколов находится в судах.