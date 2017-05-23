В Омске коллекторов оштрафовали за назойливые звонки

НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. Суд в Омске по составленному судебными приставами протоколу впервые оштрафовал руководителя центра взыскания, сотрудники которого пытались взыскать с женщины не ее долги и превысили определенное по закону количество звонков, сообщает во вторник пресс-службу УФССП по региону.
Коллекторскую компанию признали нарушившей вступившие недавно в силу законы о коллекторской деятельности. "То есть сотрудники центра взыскания осуществляли работу с Оксаной П. без ее согласия на взаимодействие с нарушением допустимого количества оповещений посредством текстовых и голосовых сообщений", — говорится в сообщении.
"За первые четыре месяца текущего года поступило 138 обращений данной тематики. 117 обращений уже было рассмотрено и в 31 из них при помощи специалистов УФССП России по Омской области гражданам удалось избавиться от настойчивых и неправомерных напоминаний о задолженностях, в результате контактная информация о них была удалена из базы данных банков", — сообщили в УФССП. Ряд административных протоколов находится в судах.