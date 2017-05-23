В Кремле призвали не политизировать обыски в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" не нужно политизировать, это не дело Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости во вторник, что обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По ее словам, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".

"Нет, (Путин) не поставлен (в известность), потому что это не дело Кремля. Здесь не нужно ничего политизировать, здесь нет повода для того, чтобы каким-то образом информировали Кремль", — сказал Песков.

По его словам, "речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств", о чем ранее и сообщал СК.

"Никакой ни политики, ни творчества — ничего там нет, поэтому нет никакого повода для того, чтобы информировать Кремль", — добавил пресс-секретарь главы государства.