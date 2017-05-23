Жительнице Волгоградской области предъявили обвинения в гибели сына

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жительнице Волгоградской области предъявлено обвинение в гибели приемного сына, похищении ребенка в Ростовской области вместе со своим мужем и других преступлениях, сообщается на сайте Следственного комитета.

"Приемной матери погибшего ребенка предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст.125 УК РФ (оставление в опасности) и ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Кроме того, обоим супругам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п.п. "а, в, д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц)", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что обвинение в халатности предъявлено консультанту отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского района Волгоградской области, которая курировала эту семью. По версии следствия, за два года обвиняемая лишь раз проверила условия проживания и воспитания приемных детей.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги якобы решили его похитить и воспитать: подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область.

Позже стало известно, что супруги также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находятся пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. При этом опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие 8 месяцев и получали причитающиеся выплаты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело ребенка было найдено, представитель СУСК РФ по Волгоградской области подтвердила РИА Новости, что женщина призналась, что сама захоронила приемного сына, который якобы скончался от заболевания.