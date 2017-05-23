Департамент культуры Москвы ждет результатов обыска в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что пока ничего не знает о результатах обыска в театре "Гоголь-центр".

"Мы сами пока ничего не знаем и ждем результата", — сказал Кибовский РИА Новости.

Ранее первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов так же сообщил, что не обладает информацией о причинах проходящих в "Гоголь-центре" обысков.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости во вторник, что обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По ее словам, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".