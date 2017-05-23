Здание "Гоголь-центра" в настоящий момент закрыто для входа и выхода

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На данный момент здание "Гоголь-центра", где проводятся обыски, закрыто для входа и выхода: вокруг ждет пресса и актеры театра, не сумевшие попасть на репетицию.

По информации журналистов, прибывших ранее на место события, сотрудники театра не выходили из здания, сейчас они находятся внутри. Рядом со входом стоят актеры театра, не сумевшие попасть на запланированную репетицию.

Старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости во вторник, что обыски у известного режиссера Кирилла Серебренникова и в возглавляемом им "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По ее словам, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".