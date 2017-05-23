СК проверит телесюжет о доме на Урале, где 22 года назад рухнул подъезд

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следствие в Свердловской области по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина проверяет сюжет СМИ, в котором говорится о нарушении прав жильцов аварийного многоквартирного дома с разрушенным подъездом, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Двадцать третьего мая в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа опасаются за его сохранность после реконструкции. По данному сообщению СМИ по поручению председателя Следственного комитета России следственным управлением СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — сказала она.

Отмечается, что согласно телесюжету, люди живут в аварийном многоквартирном доме после взрыва газа и разрушения одного из подъездов в 1995 году. Местные власти переселили только жильцов из разрушенного подъезда, изолировав его. В связи с тем, что часть дома решено "спилить", остальным жителям предложили переселиться на время ремонта в бараки. По словам представителя СК РФ, автор сюжета делает акцент на том, что часть средств, выделенных на реконструкцию, использована не по назначению.

Свердловские следователи намерены дать объективную оценку действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение достойных и безопасных условий жизни, а также решение вопроса о признании дома пригодным для проживания.