СК проверит телесюжет о доме на Урале, где 22 года назад рухнул подъезд

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Следствие в Свердловской области по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина проверяет сюжет СМИ, в котором говорится о нарушении прав жильцов аварийного многоквартирного дома с разрушенным подъездом, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что согласно телесюжету, люди живут в аварийном многоквартирном доме после взрыва газа и разрушения одного из подъездов в 1995 году. Местные власти переселили только жильцов из разрушенного подъезда, изолировав его. В связи с тем, что часть дома решено "спилить", остальным жителям предложили переселиться на время ремонта в бараки. По словам представителя СК РФ, автор сюжета делает акцент на том, что часть средств, выделенных на реконструкцию, использована не по назначению.
Свердловские следователи намерены дать объективную оценку действиям должностных лиц, в компетенцию которых входит обеспечение достойных и безопасных условий жизни, а также решение вопроса о признании дома пригодным для проживания.