Следователи на Кубани проводят проверку после исчезновения школьницы

КРАСНОДАР, 23 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Следователи проводят проверку по факту исчезновения 12-летней девочки в Крымском районе Кубани, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы Крымского района Краснодарского края обратилась мать 12-летней девочки с заявлением о ее безвестном исчезновении. В понедельник вечером девочка вышла из дома в хуторе Новопокровском и с тех пор домой не возвращалась, на связь не выходила, ее местонахождение не установлено. К поиску ребёнка подключены сотрудники МЧС, МВД, представители администрации, казаки и волонтёры — в общей сложности около 250 человек.

"По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по окончанию проверки будет принято процессуальное решение.