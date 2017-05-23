Родители просят три миллиона рублей с водителя Gelandewagen, сбившего детей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Родители просят взыскать 3 миллиона рублей компенсации с водителя Mercedes Gelandewagen, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

"Просим приобщить к делу наш гражданский иск о взыскании с подсудимого Александра Шарого трех миллионов рублей компенсации. В частности, нашей дочери требуется длительное лечение, из-за аварии у нее сломана челюсть и полная потеря коренных зубов", — сказали потерпевшие.

Во вторник суд также продлил домашний арест подсудимого до 10 ноября. Прения сторон по делу отложили на 2 июня по просьбе прокурора. В этот день гособвинитель назовет наказание, которое он считает справедливым для водителя элитного внедорожника.

По данным СК, 12 декабря 2016 года мужчина наехал на двух девочек на Мосфильмовской улице. Установлено, что дети с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора.

Дело Александра Шарого рассматривается в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу, а сразу переходит к стадии прений сторон. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаивании подсудимого, за что ему смягчают наказание.

Уточняется, что в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Gelandewagen находится под домашним арестом.