Родители просят три миллиона рублей с водителя Gelandewagen, сбившего детей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Родители просят взыскать 3 миллиона рублей компенсации с водителя Mercedes Gelandewagen, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.
"Просим приобщить к делу наш гражданский иск о взыскании с подсудимого Александра Шарого трех миллионов рублей компенсации. В частности, нашей дочери требуется длительное лечение, из-за аварии у нее сломана челюсть и полная потеря коренных зубов", — сказали потерпевшие.
Во вторник суд также продлил домашний арест подсудимого до 10 ноября. Прения сторон по делу отложили на 2 июня по просьбе прокурора. В этот день гособвинитель назовет наказание, которое он считает справедливым для водителя элитного внедорожника.
Дело Александра Шарого рассматривается в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу, а сразу переходит к стадии прений сторон. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаивании подсудимого, за что ему смягчают наказание.
Уточняется, что в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Gelandewagen находится под домашним арестом.