В Москве педофилу, выдавшему себя за тренера, дали 13 лет колонии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Педофил-гомосексуалист, представлявшийся своим жертвам футбольным тренером, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Москвы во вторник.
Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Совершение иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"С учетом позиции государственного обвинителя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.