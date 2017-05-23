В Москве педофилу, выдавшему себя за тренера, дали 13 лет колонии

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Педофил-гомосексуалист, представлявшийся своим жертвам футбольным тренером, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Москвы во вторник.

По данным ведомства, мужчина страдал психическим расстройством в виде гомосексуальной педофилии. Установлено, что в августе 2014 года он увидел около Борисовских прудов незнакомых ему 10-летних мальчиков. Он подошел к ребятам и, узнав, что те хотят вступить в детскую футбольную команду, представился тренером. Мужчина заставил их снять футболки, якобы чтобы проверить их физическую форму, после чего совершил над ними сексуальное насилие, сообщает прокуратура.

Ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Совершение иных действий сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"С учетом позиции государственного обвинителя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.