Прокуратура предложила отпустить возможного подельника отца Захарченко

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Прокуратура выступила против содержания под стражей экс-председателя МИА-Банка Владимира Корьевкина, предполагаемого подельника отца скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко.
По версии следствия, Виктор Захарченко фиктивно занимал в банке должность зампреда правления, а на работе не появлялся, при этом получал зарплату. Следователь ранее отмечал, что дела полковника и его отца никак не связаны. В настоящий момент и отец, и сын арестованы.
Постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал СК РФ Сергей Чернышов, в производстве которого также находится дело полковника Захарченко, сообщали ранее источники РИА Новости.
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