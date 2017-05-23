Прокуратура предложила отпустить возможного подельника отца Захарченко

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Прокуратура выступила против содержания под стражей экс-председателя МИА-Банка Владимира Корьевкина, предполагаемого подельника отца скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко.

"С учетом личности и роли в совершенном преступлении, ходатайство следователя о продлении содержания Владимира Корьевкина под стражей не подлежит удовлетворению. Достаточно будет избрать ему домашний арест", — сказала прокурор во вторник в Басманном суде Москвы.

По версии следствия, Виктор Захарченко фиктивно занимал в банке должность зампреда правления, а на работе не появлялся, при этом получал зарплату. Следователь ранее отмечал, что дела полковника и его отца никак не связаны. В настоящий момент и отец, и сын арестованы.

Постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал СК РФ Сергей Чернышов, в производстве которого также находится дело полковника Захарченко, сообщали ранее источники РИА Новости.

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