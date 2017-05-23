Подозреваемая в краже денег из волгоградского банка могла покинуть страну

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Подозреваемая в краже около 9 миллионов рублей и 80 тысяч долларов и евро из банка в Волгограде, где она работала, могла покинуть пределы России, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило заявление управляющего банка, который сообщил об отсутствии порядка 9 миллионов рублей и более 80 тысяч в иностранной валюте. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".

"Работница банка (кассир) написала со вчерашнего дня заявление на увольнение по собственному желанию, по месту жительства отсутствует, телефоны не доступны. Полиция выяснила, что еще некоторое время назад она из школы забрала документы на своих детей под предлогом того, что они переезжают. Известно, что ее муж некоторое время назад покинул пределы РФ. Женщина объявлена в федеральный розыск, будут объявлять в международный розыск, так как есть основания полагать, что она либо может, либо уже покинула пределы РФ", — пояснил собеседник агентства.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах региона, речь идет об одном из отделений "Бинбанка". В пресс-службе банка агентству уточнили, что не будут давать комментарии по этой теме.