В Домодедово у гражданина ФРГ нашли незадекларированные старинные монеты

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили у гражданина Германии незадекларированные старинные российские и китайские монеты, относящиеся к культурным ценностям, сообщает пресс-служба таможни.

"Сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконное перемещение старинных китайских и российских монет, относящихся к категории культурных ценностей. При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Мюнхен – Москва, сотрудники Домодедовской таможни остановили 59-летнего гражданина Германии. Мужчина проследовал через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию", — говорится в релизе.

Отмечается, что в ходе досмотра его багажа были обнаружены 23 старинные монеты. Объясняя, мужчина заявил, что монеты являются частью его коллекции и были приобретены на интернет-аукционе.

"По результатам таможенной экспертизы было установлено, что монеты относятся к категории культурных ценностей, как созданные более 100 лет назад. Две монеты номиналом 1/2 копейки выпушены в Российской империи в 1912 году, 21 монета номиналом 1 кэш выпущены в Китайской империи в XIX веке", — добавляется в сообщении.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров".