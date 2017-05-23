Обыск у режиссера Серебренникова связан с делом о хищении, сообщил источник

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и в самом театре связаны с расследование хищения, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее СМИ сообщили, что утром к режиссеру Кириллу Серебренникову и в возглавляемый им театр пришли с обыском силовики.

"Обыск связан с расследование дела о хищении денежных средств", — сказал собеседник агентства, не уточняя других деталей.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.