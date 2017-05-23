В Волгограде осудили убийцу школьницы, выбросившего ее тело в мусорку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Житель Волгограда признан виновным в надругательстве и убийстве 15-летней школьницы и приговорен к 22 годам колонии особого режима, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений по статьям "убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера", "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней" и "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю Красноармейского района Дмитрию Зайченко… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на два года", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 2 октября 2016 года Зайченко, находясь в состоянии наркотического опьянения, встретил в подъезде своего дома 15-летнюю соседку и заманил ее в квартиру. Как только школьница зашла, он тут же закрыл входную дверь, при этом сломав замок, чтобы девочка не смогла сбежать, а затем надругался над ней и задушил, считает следствие. Согласно релизу, тело школьницы мужчина спрятал под диван, сняв с нее золотые украшения и забрав сотовый телефон, а ночью вынес тело и выбросил в мусорный контейнер.

Как сообщает СК РФ, тело школьницы было обнаружено 3 октября 2016 года в мусорном баке недалеко от ее дома, 5 октября 2016 года был задержан подозреваемый. В ходе первого же допроса он сознался в преступлении, подробно обо всем рассказав.