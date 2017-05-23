Житель Кузбасса сжег машину знакомого из-за долга в тысячу рублей

КЕМЕРОВО, 23 мая — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали жителя поселка Малиновка, который сжег легковой автомобиль знакомого, чтобы "напомнить" ему о долге в 1 тысячу рублей, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, в результате пожара автомобиль "Нива" 1996 года выпуска был уничтожен полностью. Ущерб, причиненный владельцу, составил 110 тысяч рублей. Кроме того, пострадал стоявший рядом автомобиль Ford Mondeo. Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.

"Сотрудники полиции по горячим следам установили личность поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Полицейские выяснили, что потерпевший был должен подозреваемому 1 тысячу рублей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил напомнить о долге. Он зажег тряпку и положил ее в незапертый салон "Нивы", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, позже мужчина сунул тряпку в бензобак еще и автомобиля "ВАЗ-2113", владелец которого задолжал ему 2 тысячи рублей, однако поджигать ее не стал, решив, что должник и так поймет его предупреждение.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества". Решается вопрос о возбуждении еще одного дела за покушение на вторую машину. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.