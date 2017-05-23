В Новокузнецке нашли пропавшего три года назад жителя Туапсе

КЕМЕРОВО, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии нашли в Новокузнецке 43-летнего мужчину, которого в 2014 году по заявлению родственников из Туапсе объявили в федеральный розыск, сообщили РИА Новости во вторник в кузбасском управлении ведомства.

"Находясь на маршруте патрулирования на улице Климасенко, экипаж Росгвардии Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны обратил внимание на двух мужчин, идущих по обочине дороги. Стражи порядка решили проверить личности граждан, и оказалось, что один из них, 43-летний житель города Туапсе, находится в федеральном розыске как лицо, утратившее связь с родственниками", — сказали в ведомстве.

Мужчина пояснил правоохранителям, что в 1999 году находился в служебной командировке в Новокузнецке. Оставшись без работы, в январе 2014 года снова приехал в Кузбасс, однако, по его словам, трудоустроиться так и не сумел.

"Здесь он прибился к компании лиц без постоянного места жительства. О себе не сообщал, чтобы не расстраивать мать. По словам мужчины, денег на билет до Краснодарского края скопить не получилось. Стал много пить и бродяжничать", — отметили в управлении.

Сотрудники ведомства доставили мужчину в отдел местной полиции, чтобы передать его инициаторам розыска и, возможно, вернуть домой.