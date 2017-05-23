В Петербурге возбудили дело против мужчины, угрожавшего взорвать гранату

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петербурга, незаконно хранившего гранату в квартире и угрожавшего взрывом, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представитель регионального ГУМВД в понедельник сообщил РИА Новости, что в одном из домов на Товарищеском проспекте закрылся мужчина, заявив о том, что взорвет помещение. На место прибыли полицейские, жильцы были эвакуированы, а после переговоров мужчина вышел к правоохранителям с пустыми руками, пояснил собеседник агентства. По данным регионального ГУ Росгвардии, мужчина был пьян и хранил в квартире гранату Ф-1 с взведенным боевым запалом.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 52-летний мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Оказалось, что у него произошел конфликт с его 24-летним племянником.