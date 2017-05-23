В Ульяновске при пожаре в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли во вторник утром в результате пожара в частном жилом доме в Ленинском районе Ульяновска, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После ликвидации пожара в доме 38 на улице 1-я Попова обнаружены тела четырех погибших, в том числе двух детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, люди погибли в результате отравления продуктами горения.

Как уточник РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о возгорании на улице 1-я Попова поступило в 10.10 вторника. В настоящее время пожар ликвидирован. Есть пострадавшие.