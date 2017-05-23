В Благовещенске возбудили дело после сообщения об обстреле детского сада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. УМВД России по Амурской области возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство" после сообщения об обстреле здания детского сада в городе Благовещенск, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
В понедельник СУСК РФ по Амурской области начал доследственную проверку по публикациям СМИ о том, что было обстреляно здание детского сада в микрорайоне Благовещенска. По данным местных СМИ, неизвестные из пневматического оружия обстреляли здание детского сада, когда воспитанники учреждения спали.