В Красноярском крае ребенок потерял часть руки после удара током

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Школьник в Красноярском крае потерял часть руки после удара током в открытой трансформаторной подстанции, куда он спрятался во время игры, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Играя с друзьями, мальчик решил спрятаться в отсеке киосковой трансформаторной подстанции, расположенной во дворе дома по улице Кишиневской в поселке Дубинино. По неустановленной пока причине подстанция была открыта, вследствие чего ребенок получил удар электрическим током. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, у ребенка ампутирована часть руки", — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следователи допросят должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию трансформаторной подстанции, для оценки ущерба здоровью ребенка назначена экспертиза.