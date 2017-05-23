В Красноярском крае ребенок потерял часть руки после удара током

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Школьник в Красноярском крае потерял часть руки после удара током в открытой трансформаторной подстанции, куда он спрятался во время игры, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Следователи допросят должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию трансформаторной подстанции, для оценки ущерба здоровью ребенка назначена экспертиза.