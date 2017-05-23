У жителя Кызыла изъяли более 14 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

КРАСНОЯРСК, 23 мая — РИА Новости. Полиция и ФСБ Тувы в ходе совместной спецоперации изъяла у жителя Кызыла свыше 7 тонн немаркированной алкогольной продукции, которую он продавал в различных магазинах в столице региона, сообщили в МВД республики.

"По результатам проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий… пресечена незаконная деятельность, связанная с реализацией контрафактной немаркированной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч бутылок алкоголя различных наименований общим объемом свыше 7 тонн", — говорится в сообщении.

Как заявляют правоохранители, 54-летний житель Кызыла более года занимался сбытом контрафакта. Он оптом закупал нелегальную алкогольную продукцию и поставлял ее в различные торговые точки.

По данным МВД, следователи возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ "производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции", за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Кроме того, по результатам исследования изъятого алкоголя заведено уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака на алкогольной продукции. За это предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.