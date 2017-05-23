Под Хабаровском в цеху по изготовлению брусчатки произошел крупный пожар

ХАБАРОВСК, 23 мая – РИА Новости. Пожар на площади более тысячи метров квадратных произошел в ночь на вторник в цеху по изготовлению брусчатки, а также в трехэтажной пристройке к цеху в поселке Заозерное под Хабаровском, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю.

Отмечается, что пожар распространился на большую площадь из-за позднего сообщения о нем в пожарную службу.

"Больше двух часов подразделения пожарной охраны боролись с огнем в поселке Заозерное Хабаровского района. В 05.43 местного времени 23 мая пожар в цеху по изготовлению брусчатки был ликвидирован. В результате от огня пострадали цех на площади около одной тысячи квадратных метров и трехэтажная пристройка к нему из шлакоблоков. По уточненным данным, самостоятельно место пожара покинули 33 человека. Люди были размещены в доме культуры Заозерного", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару был присвоен повышенный номер сложности. Всего для ликвидации пожара был задействован 51 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 31 человек и 10 единиц техники. Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.