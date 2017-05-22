К ответственности за погром на стадионе в Туле привлечены почти 30 фанатов

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Почти 30 человек привлечены к административной ответственности за беспорядки на матче "Спартака" в Туле в минувшие выходные, некоторых провинившихся фанатов суды лишили права посещать спортивные мероприятия сроком до 5 с половиной лет, сообщило правительство Тульской области в понедельник.

Встреча в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским "Спартаком" состоялась в воскресенье в Туле, игра закончилась со счетом 3:0 в пользу туляков. Во время матча фанаты "красно-белых" устроили беспорядки на арене: вырвали почти 170 кресел, прорвались на поле после игры, сломали ворота и повредили систему подогрева поля, в результате пролитый тосол залил часть поля, из-за чего придется менять участок газона. Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин ранее заявил, что в Туле были задержаны более 15 болельщиков "Спартака".

В понедельник в правительстве региона прошла пресс-конференция в связи с беспорядками на матче. "В минувшие выходные полицейские за совершение административных правонарушений привлекли к ответственности 29 человек. Некоторым из них по решению суда были назначены наказания в виде крупных административных штрафов, арест на 5 суток и лишение права посещать спортивные мероприятия сроком до 5,5 лет", — говорится в сообщении облправительства.

По информации УМВД по региону, по некоторым фактам противоправных действий, в том числе связанных с умышленным повреждением чужого имущества, проводятся проверки. Полиция уточняет, что в день матча в Тулу прибыли около 10 тысяч болельщиков столичной команды.

Генеральный директор футбольного клуба "Арсенал" Дмитрий Балашов рассказал журналистам, что во время проведения матча безопасность на стадионе осуществлялась силами корпуса стюардов и частных охранных предприятий.

"Серьёзных инцидентов во время игры допущено не было. По словам Дмитрия Балашова, в клубе были готовы к возможному выходу болельщиков после матча на поле стадиона – спортсмены были оперативно уведены в раздевалки", — сообщают власти.