Следствие попросило продлить арест отца полковника Захарченко

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следствие просит продлить на три месяца срок ареста отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Виктору Захарченко срока ареста до 30 августа, оно будет рассмотрено 23 мая", — сказала пресс-секретарь.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Виктора Захарченко до 30 мая.

Мосгорсуд в конце апреля признал его арест по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств законным. Следователь отметил, что дела полковника и его отца никак не связаны. При этом постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал Чернышов, в производстве которого также находится уголовное дело полковника Захарченко.

Полковника Захарченко обвиняют в том, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящих обысках. Руководство банка находится под арестом по обвинению в хищении и растрате денег вкладчиков.

Согласно материалам дела, отец полковника подозревается в пособничестве в растрате.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. Обвинение по новым эпизодам ему пока не предъявлено, он является подозреваемым в получении особо крупной взятки через посредника от неустановленного лица. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Дмитрия Захарченко до 8 июня.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.