На Ленинградской Военно-морской базе произошел пожар

Пожарный во время учений. Архивное фото

Пожарный во время учений. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Возгорание строительного мусора произошло на территории одной из воинских частей Ленинградской Военно-морской базы (ВМБ) в Кронштадте, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Двадцать второго мая на территории одной из воинских частей Ленинградской Военно-морской базы Балтийского флота (Кронштадт) произошло возгорание строительного мусора", — говорится в сообщении.

Силами пожарной команды возгорание было локализовано. Комиссия Ленинградской ВМБ устанавливает причины возгорания.